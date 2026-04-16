Dopo 106 anni chiude lo storico negozio Caravaglio | Si spegne un pezzo di città

Dopo 106 anni di attività, il negozio Caravaglio ha chiuso le sue porte. La decisione segna la fine di una presenza storica nel centro della città, lasciando un vuoto nel tessuto commerciale locale. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dal proprietario, che ha sottolineato come si tratti di un momento di grande tristezza per la comunità. L’attività, conosciuta da generazioni, rappresentava un punto di riferimento per molti clienti.

La chiusura dello storico negozio Caravaglio, dopo 106 anni di attività, impone innanzitutto una riflessione che viene prima di ogni analisi economica o sociale: il rispetto. Ai titolari, Rita e Dante, e alla loro famiglia va espressa una sincera gratitudine per aver "servito" Brindisi e il suo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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