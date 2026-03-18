Forbidden fruit spoiler 18 marzo 2026 | Zehra chiede a Yildiz di accompagnarla in tv ma scoprono…

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15 va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. Zehra chiede a Yildiz di accompagnarla in tv, ma durante la trasmissione succede qualcosa che cambia gli eventi. Molti spettatori sono interessati a scoprire cosa accadrà nel corso della puntata.

Va in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yigit dopo essersi avvicinato a Lila le ha detto che non potrebbe funzionare tra loro ferendola non poco. Il comportamento del ragazzo sta facendo non poco soffrire la figlia di Halit, che però continuerà ad avvicinarsi a lui. Yigit apparirà ancora titubante nell'iniziare una relazione dal momento che appartengono a ceti sociali diversi. Spoiler Forbidden fruit 18 marzo 2026: Yildiz accetta l'invito di Zehra, resteranno deluse? Proprio come aveva previsto Sahika la figlia di Halit si legherà sempre di più a Yigit, specie dopo che lui si è mostrato distaccato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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