Forbidden Fruit, serie turca trasmessa su Canale 5, sarà visibile in prime time. La decisione di spostarla in questa fascia oraria è stata comunicata senza specificare i motivi. La serie sta attirando un numero crescente di spettatori sul canale. La messa in onda in prime time è prevista a partire dalla prossima settimana, senza indicazioni su eventuali variazioni future.

Forbidden Fruit è una delle dizi turche che stanno appassionando sempre più pubblico sui teleschermi di Canale 5. In onda tutti i giorni, le vicende con Ender e Yildiz collezionano in media 2 milioni di telespettatori in Italia. In queste ore, la dizi turca è rimasta vittima di un nuovo importante cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai suoi fans. Secondo quanto riporta , Forbidden Fruit non andrà più in onda in prime time a partite dal 4 giugno. Una decisione presa da Mediaset per permettere la messa in onda di Montmartre, una nuova fiction francese pronta a stupire il pubblico italiano. La serie tv turca resta comunque in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit si ferma in prime time: ecco da quando e perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden Fruit cambio programmazione estate: La Serie si ferma in prima serata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forbidden Fruit si ferma in prima serata: ecco da quando e perché

Leggi anche: Forbidden Fruit si ferma in prime time, arriva Montmartre su Canale 5

Temi più discussi: Forbidden Fruit 4, cambia tutto per la soap: dalla puntata del 2 giugno alla prima serata, le novità; Canale 5 cambia palinsesto per il ponte del 2 giugno: stop a Uomini e Donne, pausa Forbidden Fruit e arrivo di Far Away; Stasera in tv: doppio Forbidden Fruit su Canale 5, torna Enrico Papi con Sarabanda Celebrity; Canale 5 cambia palinsesto per il ponte del 2 giugno: stop a Uomini e Donne, pausa Forbidden Fruit e arrivo di Far Away.

#ascoltitv: @RaiUno Permette? Alberto Sordi si ferma al 13% con 1,88 milioni di spettatori, battuta di poco da Canale 5 con Forbidden Fruit al 14,3%. Ottimo risultato per #Ore14Sera al 10,2%, mentre De Martino e Scotti restano quasi in parità nell’access x.com

Forbidden Fruit si ferma in prima serata: ecco da quando e perchéForbidden Fruit è tra le dizi turca più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 ... ilsipontino.net

Canale 5 cambia palinsesto per il ponte del 2 giugno: stop a Uomini e Donne, pausa Forbidden Fruit e arrivo di Far AwayLa Festa della Repubblica porta novità anche su Canale 5. Mediaset non prevede una programmazione speciale paragonabile a quella della Rai per gli 80 anni dal Referendum del 2 giugno ... ilmessaggero.it