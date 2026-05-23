Forbidden Fruit si ferma in prima serata | ecco da quando e perché

Forbidden Fruit si ferma in prima serata a partire da questa settimana. La decisione è stata comunicata dalla rete, che ha deciso di sospendere le trasmissioni serali della serie. La serie turca, molto seguita in Italia, continua comunque ad andare in onda nelle fasce orarie abituali, con oltre 2 milioni di spettatori quotidiani. La sospensione riguarda le puntate trasmesse in prima serata, mentre le altre vengono trasmesse come di consueto. La motivazione ufficiale non è stata resa nota.

Forbidden Fruit è tra le dizi turca più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo, che tuttavia non è esente da importanti cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, Mediaset ha deciso di sospendere le puntate in prima serata di Forbidden Fruit. A partire da giovedì 4 giugno andrà in onda Montmartre, una nuova serie tv francese con protagonista le vicende di una ballerina di cabaret. La dizi turca resta comunque confermata da lunedì alla domenica pomeriggio dove sta catalizzando l'attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden Fruit torna in prima serata su Canale 5 Giovedì in prima serata sempre su canale 5

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