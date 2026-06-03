Dal 6 al 12 giugno 2026, Forbidden fruit torna con nuove puntate inedite. La settimana prevede la messa in onda quotidiana in daytime e, il giovedì sera, episodi extra in prima serata su Canale 5. Durante questa settimana, si svolge anche una festa in maschera con un ospite a sorpresa, che si svolge in uno degli episodi.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 6 al 12 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una festa in maschera, organizzata in occasione del compleanno di Caner, alla quale prenderà parte un ospite del tutto inatteso. La festa, a tema “cattivi”, prenderà una piega inattesa quando si presenterà qualcuno che sicuramente rappresenta alla perfezione lo spirito della serata. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 6 al 12 giugno. Lila e Yigit annunciano con gioia la loro decisione di sposarsi, ricevendo l’approvazione di entrambe le famiglie, incluso Halit. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 6 al 12 giugno 2026: festa in maschera con ospite a sorpresa

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