Forbidden fruit anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2026 | festa di fidanzamento a sorpresa per ?ahika e Halit

Dal 21 al 27 marzo 2026, i fan di Forbidden Fruit seguiranno nuove puntate ricche di colpi di scena. Durante questa settimana, ci saranno momenti di grande tensione e una festa di fidanzamento a sorpresa per Ahika e Halit. Le puntate inedite promettono di tenere alta l’attenzione degli spettatori con sviluppi sorprendenti.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 21 al 27 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo una festa di fidanzamento a sorpresa, che?ahika organizzerà per ufficializzare la sua relazione con Halit. Un imprevisto però trasforma tutto, e cancella proprio quell’evento che la donna avrebbe voluto festeggiare. Vi ricordiamo che giovedì 26 marzo, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 21 al 27 marzo. La relazione tra?ahika e Halit prosegue senza intoppi, e la donna pensa di festeggiare la loro unione con un evento che dovrebbe ufficializzare il legame. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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