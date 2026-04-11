Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 12 al 18 aprile 2026, si assiste a un nuovo sviluppo: Kaya si allea con Nadir per opporsi a Halit Argun. Dopo un’ulteriore rappresaglia di Halit, che cerca di impedire a Lila di frequentare Yi, Kaya interviene per sostenere il figlio. La trama si concentra sulle dinamiche tra i personaggi coinvolti in questa alleanza improvvisa.

© US Mediaset Una nuova alleanza prende il via nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Al termine dell’ennesima rappresaglia di Halit Argun, disposto a tutto pur di evitare che Lila frequenti Yi?it, Kaya Ekinci decide di intervenire in difesa del figlio. Proprio per questo, il marito di Ender Çelebi accetta di diventare l’avvocato di Nadir K?l?ç, il nemico numero uno di Halit. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il mercoledì in prima serata e il sabato alle 14.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da domenica 12 a sabato 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Kaya si allea con Nadir contro Halit

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Halit si allea con ?ahika per contrastare Ender e Nadir© US MediasetUn’alleanza inaspettata movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit anticipazioni, Nadir si vendica di Halit? Cosa succede con YildizNelle nuove puntate di Forbidden Fruit abbiamo appena assistito all’arrivo di Nadir a Istanbul.