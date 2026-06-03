FontanetoArteSapori compie 25 anni | tutto il programma dell' edizione 2026 tra cultura e alta cucina
L'edizione 2026 di FontanetoArteSapori celebra il suo 25° anniversario con un programma ricco di eventi. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Fontaneto d'Agogna, si svolgerà nel mese di giugno. Durante la kermesse si terranno esposizioni di arte, degustazioni di prodotti locali e incontri dedicati alla cucina d'autore. L'evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse attività dedicate all’arte e alla gastronomia.
Torna anche quest'anno l'appuntamento con FontanetoArteSapori, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Fontaneto d'Agogna che nel 2026 compie 25 anni.Dal 6 al 27 giugno, Fontaneto si animerà con un calendario che alternerà appuntamenti culturali, serate popolari e momenti dedicati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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