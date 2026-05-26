Fahrenheit 442 festival di letteratura e cultura calcistica | il programma dell’edizione 2026

Il festival “Fahrenheit 442” dedicato alla letteratura e alla cultura calcistica si terrà nel 2026 a Sarnico. L’evento è organizzato dall’Associazione Deportivo LaCultura e dalla Biblioteca locale, con il sostegno del Comune e di Tecnoextr srl. La manifestazione prevede un ricco programma che include numerosi ospiti legati al mondo del calcio e della letteratura. La data precisa e i dettagli sugli interventi verranno comunicati prossimamente.

È ricca di ospiti la nuova edizione di “Fahrenheit 442”, il festival di letteratura e cultura calcistica organizzato dall’Associazione culturale Deportivo LaCultura e dalla Biblioteca di Sarnico, con il patrocinio del Comune di Sarnico e lo sponsor Tecnoextr srl. È l’unica rassegna a livello nazionale che racconta il fenomeno del calcio in maniera originale, ponendo l’attenzione sul racconto e le parole, mettendone in luce gli aspetti culturali e letterari. Dalla biografia dei campioni ai libri di tattica, dai gol incredibili alle imprese straordinarie, dagli eroi inaspettati agli incontri da ricordare, dalle vicende locali ad avvenimenti che hanno segnato la Storia, da fatti e personaggi di Bergamo, volando poi in Inghilterra e Sudamerica, passando per Milano, Torino e Verona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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