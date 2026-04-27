Festival Como Città della Musica tutto il programma dell' edizione 2026

Il Festival Como Città della Musica si prepara a tornare con la sua 19ª edizione, portando sul palco artisti, gruppi e orchestre provenienti da diverse parti del mondo. L'evento si terrà nel centro storico della città e in altri spazi pubblici, con un ricco programma di concerti, spettacoli e iniziative collaterali. L'edizione 2026 si svolgerà nel periodo estivo, coinvolgendo diverse location e offrendo un calendario completo di eventi musicali.

Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, il festival.🔗 Leggi su Quicomo.it Giovanni dedica alla nonna il brano Ounque Sarai di Irama | The Voice Kids Italy Blind Auditions Notizie correlate Torna il Carnevale di Schignano, tutto il programma dell'edizione 2026L’edizione 2026 del Carnevale di Schignano ha preso il via, come da consuetudine locale, la mezzanotte della notte tra il 5 e il 6 gennaio. Terni verso il TIC Festival 2026: presentato il programma della quarta edizioneQuesta edizione del festival si impegnerà al massimo per sfruttare la forza comunicativa di creator e influencer per metterla al servizio delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ecco chi sono i 10 finalisti del Como Youth Sound; Eventi segnalati dai Comuni; Cantù Città del Mobile in vetrina nella Milano Design Week, anteprima del Festival del Legno; In arrivo l’ottava edizione del Festival Bellezze Interiori. Festival Como Città della Musica, tutto il programma dell'edizione 2026Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collabor ... quicomo.it Torna l’imperatore di tutti i Festival: Como Città della Musica 2026 con un programma da capitale europeaFestival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell’estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazi ... comozero.it Meditazione e Spiritualità al Festival dell’Oriente di LarioFiere Un viaggio interiore nel cuore di COMO Hai mai sognato di immergerti nelle atmosfere mistiche dell'Oriente senza lasciare la città Per due weekend, LarioFiere si trasforma in un tempio di - facebook.com facebook