Il governo ha destinato fondi di coesione per fronteggiare il caro energia, ma l'assessore regionale allo Sviluppo li ha definiti “risorse impegnate”. Ha criticato il ministro per le politiche di coesione, affermando che il centrodestra dovrebbe ritrovare il proprio Dna. La polemica si concentra sulla percezione che le risorse siano già state allocate e sulla proposta considerata strumentale dal rappresentante regionale.

"Una proposta strumentale". Con queste parole Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo Economico, boccia la possibilità ora concessa dall’ Unione Europea alle Regioni: utilizzare i fondi di coesione per contenere i rincari del costo dell’energia, che si stanno abbattendo su imprese e famiglie. Una proposta formalizzata da Raffaele Fitto (in foto), commissario europeo per le Politiche regionali e di Coesione, in una lettera inviata ai governatori. Una proposta che ad oggi rappresenta una strada alternativa alla deroga al Patto di Stabilità, chiesta da più parti, anche all’interno del centrodestra. Una proposta che, fa però notare Guidesi, ricadrebbe su fondi già impegnati su progetti specifici, che andrebbero quindi definanziati a scapito della programmazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi di coesione contro il caro energia. Guidesi attacca Fitto e il Governo: "Quelle risorse sono impegnate. Il centrodestra ritrovi il suo Dna"

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