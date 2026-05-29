Caro energia | Fitto propone fondi per la coesione a Meloni

Notizia in breve

Il ministro Fitto ha proposto alla premier Meloni fondi dedicati alla coesione territoriale, destinati a sostenere i progetti infrastrutturali regionali. La proposta mira a rafforzare le risorse disponibili, ma il Comitato europeo delle Regioni ha espresso critiche alla strategia, contestando i criteri di distribuzione e priorità. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane, con possibili modifiche prima dell’approvazione definitiva.