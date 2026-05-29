Caro energia | Fitto propone fondi per la coesione a Meloni
Il ministro Fitto ha proposto alla premier Meloni fondi dedicati alla coesione territoriale, destinati a sostenere i progetti infrastrutturali regionali. La proposta mira a rafforzare le risorse disponibili, ma il Comitato europeo delle Regioni ha espresso critiche alla strategia, contestando i criteri di distribuzione e priorità. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane, con possibili modifiche prima dell’approvazione definitiva.
? Punti chiave Come influirà la proposta di Fitto sui progetti infrastrutturali delle regioni?. Perché il Comitato europeo delle Regioni contesta la strategia di Fitto?. Cosa rischiano le piccole imprese se i fondi di coesione cambiano destinazione?. Quali conseguenze avrà la decisione di Bruxelles sulla stabilità dei bilanci?.? In Breve Kata Tutto avverte rischi di sotto-investimento strutturale usando i fondi di coesione.. Antonio Tajani annuncia richiesta italiana inferiore ai 15 miliardi per fondo Safe.. Scadenza per modifiche PNRI fissata al 31 maggio presso il Palazzo Berlaymont.. Prossimo appuntamento decisivo per risorse comunitarie previsto per il 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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