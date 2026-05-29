Scontro tra Fitto e Regioni sui fondi di coesione per il caro energia Todde | Quei soldi servono a noi

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepresidente della Commissione europea ha proposto di destinare i fondi di coesione al contrasto del caro energia. Le Regioni hanno reagito negativamente, sottolineando che quelle risorse sono fondamentali per finanziare i propri progetti di sviluppo. La discussione si concentra sulla ripartizione di fondi destinati a sostenere le iniziative regionali e le esigenze di risorse per il settore energetico. Nessuna decisione è stata ancora presa ufficialmente.

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La proposta del vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto di usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia ha fatto infuriare le Regioni, che contano su quelle risorse per sostenere i propri programmi di sviluppo. "Non possiamo accettare che i territori più fragili paghino", dice a Fanpage.it la governatrice della Sardegna Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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