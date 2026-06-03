Fondazione Valente con la SaviOrchestra duecento giovani musicisti nella cattedrale

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Duecento giovani musicisti si esibiranno nella cattedrale grazie alla collaborazione tra la Fondazione Musicale Valente e la SaviOrchestra. L’evento segue il successo dello scorso anno, quando si celebrò il cinquantesimo anniversario dei corsi musicali di un istituto comprensivo locale. La SaviOrchestra torna a partecipare alla programmazione della fondazione, con il supporto della presidenza di Marcello. La manifestazione si svolgerà in un contesto sacro e coinvolgerà numerosi giovani musicisti.

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Dopo il grande successo dello scorso anno, quando venne celebrato il cinquantesimo anniversario dei corsi musicali dell’Istituto Comprensivo «Scardigno-Savio» di Molfetta, la SaviOrchestra torna a essere protagonista della programmazione della Fondazione Musicale Valente presieduta da Marcello. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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