Croce Rossa | borsa di studio con Mogol per i giovani musicisti

Una nuova borsa di studio sarà assegnata a giovani musicisti grazie alla collaborazione tra una storica organizzazione umbra e un noto compositore. La selezione dei vincitori si baserà sulla valutazione delle competenze musicali dei candidati, che saranno giudicati da una commissione dedicata. L'iniziativa mira anche a promuovere il volontariato musicale nella regione, coinvolgendo studenti e appassionati in attività di formazione e partecipazione culturale. La graduatoria finale sarà resa pubblica nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Chi valuterà concretamente le competenze musicali dei candidati?. Come influenzerà questo bando il volontariato in tutta l'Umbria?. Quali requisiti tecnici servono per superare la selezione di Mogol?. Perché il talento artistico è diventato un premio per i volontari?.? In Breve Bando rivolto a cantanti, compositori e strumentisti del comitato di Avigliano Umbro.. Valutazione candidati affidata ai docenti del CET insieme a Mogol.. Possibile estensione del beneficio a tutti i volontari della Croce Rossa in Umbria.. Selezione basata su esperienze pregresse e studi presso conservatori o scuole specializzate.. Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro ha lanciato un bando per una borsa di studio presso il Centro Europeo di Toscolano, destinata ai giovani volontari con inclinazioni musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croce Rossa: borsa di studio con Mogol per i giovani musicisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Servizio civile, nuova opportunità per i giovani nelle isole: 15 posti con la Croce RossaNuova opportunità per i giovani di Lampedusa e Linosa che desiderano impegnarsi in attività di volontariato e servizio alla comunità. Un anno di impegno: i giovani della Croce Rossa spiegano ai coetanei i rischi degli eccessiLa Spezia, 9 marzo 2026 – Da una parte ci sono i ragazzi che si preparano a vivere la notte. Per ogni persona Celebriamo la #GiornataMondialedellaCroceRossa. Con il progetto #COMO_nitàinMovimento, continuiamo a mettere al centro ciò che abbiamo di più caro: il legame con il nostro territorio. #CroceRossa x.com Più pizze vendute, più soldi alla Croce Rossa Italiana: Massarelli cala tris di serateBuona la prima iniziativa della pizzeria Massarelli di Borgo Bovio a Terni che, devolvendo alla sezione ternana della Croce Rossa Italiana la metà del ricavato dalle pizze vendute lo scorso mercoledì, ... umbria24.it Tutti i volti della Croce Rossa, dall'assistenza sanitaria ai pasti in stradaSettemila pasti consegnati dall'Unità di strada nel 2025: è uno dei dati più significativi dell'attività articolata e diversificata del Comitato Croce Rossa di Pordenone, che in occasione della ... rainews.it