Un’orchestra senza strumenti che diverte I Mezzotono per la Fondazione ' Valente'
L'ensemble musicale senza strumenti tradizionali, noto come i Mezzotono, si prepara a esibirsi a Molfetta nell’ambito di un evento organizzato dalla Fondazione 'Valente'. La formazione, composta da vari musicisti, ha già eseguito in più di settanta paesi del mondo, portando il proprio spettacolo in diversi continenti. L’appuntamento rappresenta una nuova tappa del loro tour internazionale, che unisce musica e intrattenimento senza l’uso di strumenti convenzionali.
Dopo aver conquistato il pubblico di oltre settanta Paesi nei cinque continenti, i Mezzotono, Piccola orchestra italiana senza strumenti, arrivano a Molfetta per un appuntamento che promette di sorprendere e divertire. Giovedì 15 maggio, alle ore 20.30, nell’auditorium Madonna della Rosa, la.🔗 Leggi su Baritoday.it
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