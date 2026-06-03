Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, alle 3:15, un'auto si è scagliata contro alcuni persone all'uscita di un locale a Taormina. L'incidente è stato ripreso in un video e si è verificato subito dopo una discussione tra i presenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l'episodio ha provocato paura tra i testimoni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'evento.

Una serata di svago trasformata in uno scenario di autentico terrore. Alle 3:15 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno, all'uscita di un noto locale notturno di Taormina, la tensione è esplosa in un gesto di inaudita violenza. Un'automobile ha puntato deliberatamente un gruppo di ragazzi che si trovava sul marciapiede, innescando il panico e seminando il caos tra i presenti. Le immagini, finite in poche ore su tutti i principali social network, hanno immediatamente sollevato un'ondata di indignazione in tutta la Sicilia. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe il punto di arrivo di un acceso diverbio scoppiato poco prima tra alcuni frequentatori della discoteca Ipanema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Follia nella notte a Taormina: si abbatte con l'auto contro i rivali, il video choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «È tentato omicidio», l’auto contro i ragazzi fuori dalla discoteca. Follia dopo una rissa: la rabbia del sindaco di Taormina – Il video

VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiereNella notte, poco dopo le due, si è verificato un incidente alla Cala, nei pressi del civico 58.

Temi più discussi: Notte di follia in corso Italia: rapina una persona, prende a pugni un'altra e minaccia la polizia; Nuova follia in centro: altra rissa in piazzale della Steccata tra giovani. Il video dell’aggressione; Follia in via Gulli: ferisce un uomo e si scaglia contro le divise; Roma Sud, follia nella notte: bus preso a sassate al capolinea di Laurentina, tre denunciati.

Taormina, follia nella notte: si abbatte con l'auto contro i rivali, il video chocUna serata di svago trasformata in uno scenario di autentico terrore. Alle 3:15 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno, ... iltempo.it

Follia a Taormina: prima la rissa, poi l’auto sulla folla. De Luca: È tentato omicidioTAORMINA — Notte di paura e pura follia a Taormina, dove una violenta lite all'uscita di un noto locale notturno ha rischiato di trasformarsi in una tragedia di proporzioni drammatiche. Una vettura, l ... catania.liveuniversity.it

Lord of Typhon, ho testato, fondamentalmente Catfishing ma con più BMR (uccidere personaggi) che follia/strega del pit reddit