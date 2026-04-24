VIDEO | Incidente nella notte alla Cala auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere

Nella notte, poco dopo le due, si è verificato un incidente alla Cala, nei pressi del civico 58. Un’auto ha attraversato la carreggiata e si è schiantata contro un cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Paura nella notte alla Cala, dove poco dopo le due si è verificato un incidente all’altezza del civico 58. Secondo una prima ricostruzione (e come si vede dal video) una Peugeot 107 procedeva contromano quando, nel tentativo di evitare un altro veicolo, ha perso il controllo. La vettura è salita.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Incidente mortale a Rieti, nella notte un 28enne si schianta con l’auto contro un guardrailUn uomo di 28 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la sua auto mentre andava a lavoro a Rieti. Incidente sulla tangenziale a Nichelino: auto si schianta contro un mezzo di cantiere, lunghe codeUn incidente ha mandato nel caos il traffico sulla tangenziale sud nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel video la frenata nella notte, l'auto che disintegra la recinzione: due feriti a Besozzo portati all’ospedale di Circolo; Inseguimento nella notte, si schiantano contro lo spartitraffico: al volante un uomo che non poteva guidare; Il bancomat esploso nella notte: ecco il video del colpo. I ladri urlano ai giovani della movida di allontanarsi; Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e video. Nel video la frenata nella notte, l’auto che disintegra la recinzione: due feriti a Besozzo portati all’ospedale di CircoloIncidente in via 25 Aprile poco prima di mezzanotte: coinvolti un uomo e una donna, soccorsi in codice giallo, le immagini shock riprese da una telecamera di sorveglianza. Proteste sui social: Strada ... varesenews.it Incidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’AureliaIncidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’Aurelia ... msn.com Incidente mortale nella notte a Pra', la vittima si chiamava Alessandro Pedevilla. Leggi qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/pra-incidente-mortale-nella-notte-quarantenne-in-moto-perde-la-vita.html - facebook.com facebook Si schianta in bici contro una recinzione metallica e muore infilzata. L'incidente a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo. A perdere la vita una donna di 53 anni, residente in zona. #ioseguotgr #PievediSoligo #bicicletta #24aprile #incidente x.com