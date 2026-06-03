Follia a Corato bottigliata in testa a un rider mentre lavora | caccia ai giovani aggressori

Un rider è stato colpito alla testa da una bottiglia mentre consegnava a Corato nella serata di lunedì 1º giugno, in piazza Di Vagno. I carabinieri stanno indagando sull'aggressione e sono in corso ricerche per identificare i giovani coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'incidente o sulle condizioni del rider.

Un rider è stato aggredito mentre stava effettuando una consegna a domicilio a Corato. L'episodio sarebbe avvenuto nella serata di lunedì 1º giugno in piazza Di Vagno e sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri. Colpito durante il turno di lavoroSecondo una prima ricostruzione, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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