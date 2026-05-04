Rider picchiato e derubato dei piatti che stava consegnando a Torino Vanchiglia è caccia a due aggressori

Nella serata di mercoledì 29 aprile 2026, un rider di 29 anni, di origine egiziana, è stato aggredito e derubato mentre consegnava dei piatti in via Rossini, nella zona di Torino Vanchiglia. Durante l'episodio, l’uomo è stato picchiato e ha subito il furto del suo bottino. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare i due aggressori coinvolti nell’aggressione.

Un rider egiziano di 29 anni è stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino. Il giovane, uno studente del Politecnico che lavora per la piattaforma Glovo, stava effettuando l'ultima consegna del turno quando è stato avvicinato all'altezza del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Picchiato a sangue nel parcheggio del supermercato: caccia agli aggressori mascheratiAd Avellino un uomo di 40 anni finisce in ospedale dopo essere stato aggredito da un gruppo di incappucciati nel parcheggio del Dodeca. Torino, rider aggredito e derubato in via Rossini: ferito lo studente? Cosa scoprirai Chi ha ordinato il cibo prima dell'aggressione in via Rossini? Come sono stati identificati i due assalitori dalle telecamere?...