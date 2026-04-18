A Verona, la polizia ha arrestato tre giovani ritenuti responsabili di aver aggredito un rider lo scorso gennaio nel quartiere Borgo Roma. L'operazione si inserisce in un intervento più ampio contro la criminalità giovanile in città, e i sospettati sono stati fermati dopo indagini che hanno portato alla loro identificazione. L'arresto segue una serie di attività investigative condotte dalla squadra mobile locale.

La squadra mobile ha messo a segno un colpo decisivo contro la criminalità giovanile a Verona, portando alla luce i responsabili di una violenta aggressione avvenuta lo scorso gennaio nel quartiere Borgo Roma. Tre individui sono stati identificati come gli autori della rapina ai danni di un rider pakistano, che all’epoca delle percosse si trovava in attesa di nuovi ordini vicino a un centro commerciale. L’episodio risale al periodo invernale, quando la vittima, seduta su una panchina in un momento di pausa tra una consegna e l’altra, è stata circondata da un gruppo di ragazzi. Sfruttando il buio e la scarsa presenza di passanti in quella zona specifica, i giovani hanno assaltato l’uomo con calci e pugni, provocandogli una ferita lacero-contusa al volto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, arrestati i tre aggressori del rider: colpo alla banda

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