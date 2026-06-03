Folle inseguimento per le vie del centro processo con abbreviato per 25enne

Un inseguimento tra auto e carabinieri si è svolto nel centro cittadino lo scorso 28 maggio. Un uomo di 25 anni di Casal di Principe è stato coinvolto nel tentativo di fuga e, successivamente, è stato sottoposto a un processo con rito abbreviato. Al termine dell’udienza, gli è stato imposto l’obbligo di firma.

Obbligo di firma per il 25enne di Casal di Principe protagonista dell’inseguimento da film con i carabinieri avvenuto lo scorso 28 maggio.Lo ha deciso il giudice Lambiase del tribunale di Napoli Nord all’esito del giudizio con rito direttissimo. La Procura aveva chiesto una misura più pesante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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