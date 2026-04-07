Folle inseguimento per le vie del paese | agenti aggrediti e feriti

Lunedì di Pasquetta, nelle vie di un paese, si è svolto un inseguimento che ha coinvolto diversi agenti di polizia. Durante la fuga, gli agenti sono stati aggrediti e sono rimasti feriti. L’auto inseguita è stata fermata poco prima delle 13 in Via Padana Superiore. La dinamica dell’incidente ha portato a interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.

Folle inseguimento per le strade di Ospitaletto il lunedì di Pasquetta, concluso in Via Padana Superiore poco prima delle 13.30, la strada (centralissima) che taglia in due la cittadina bresciana e porta poi alla Sp11: alla guida dell'auto in fuga un uomo di 58 anni di nazionalità egiziana, arrestato dagli agenti della Polizia Locale con le accuse di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per via del suo rifiuto a sottoporsi agli esami tossicologici di alcol e droga. Tutto era cominciato almeno mezz'ora prima in Via Circonvallazione: è qui che gli agenti hanno intercettato la Ford Focus del 58enne, beccato alla guida con lo smartphone in mano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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