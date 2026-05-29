Inseguimento a folle velocità per le strade del centro | 25enne preso nel cortile di casa

Durante la notte a Casal di Principe, i carabinieri hanno inseguito un 25enne che ha tentato di scappare a folle velocità nelle strade del centro. L'uomo è stato fermato nel cortile di casa sua dopo un inseguimento che si è protratto per le vie cittadine.

Notte movimentata a Casal di Principe, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 25enne del posto al termine di un inseguimento tra le strade cittadine. L’intervento, condotto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per garantire sicurezza e prevenzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Inseguimento polizia per le strade di Catania.

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