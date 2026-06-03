Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Foligno dopo un controllo di polizia durante il quale sono stati trovati droga e denaro contante. Gli agenti hanno intercettato uno scambio in strada tra l’uomo e un altro soggetto, poi fermato. Nella sua abitazione, all’interno dell’armadio della camera da letto, sono stati trovati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente e denaro. La droga sequestrata è stata sottoposta a verifica.

Come hanno fatto gli agenti a individuare lo scambio in strada? Cosa hanno trovato nascosto nell'armadio della camera da letto? Perché l'uomo ha perso la patente e il suo scooter? Quale pena ha ottenuto il cinquantenne dopo il patteggiamento??? In Breve Sequestrati 88 grammi di marijuana e 81 grammi di hashish dall'armadio. Acquirente trentenne segnalato alla prefettura di Spoleto per uso personale. Ritiro patente e sequestro motociclo per rifiuto accertamenti tossi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, arrestato 50enne: droga sequestrata tra armadio e strada

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