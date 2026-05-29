Durante controlli straordinari a Giugliano in Campania, un uomo di 50 anni agli arresti domiciliari è stato trovato con droga nella propria abitazione. È stato quindi arrestato dalle forze dell'ordine.

Giugliano in Campania, controlli straordinari: trovato con droga in casa mentre era ai domiciliari, arrestato un 50enne. Giugliano, controlli straordinari della Polizia di Stato. Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Giugliano in Campania, dove nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio straordinario per contrastare i fenomeni di illegalità. Gli agenti del Commissariato Giugliano–Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllato 11 veicoli, elevando inoltre due sanzioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, droga in casa ai domiciliari: arrestato un 50enne

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