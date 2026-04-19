I carabinieri della stazione di Meda hanno arrestato un uomo di 42 anni residente nel comune, sorpreso mentre spacciava droga tra la strada e la propria abitazione. Durante l'operazione, sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato in flagranza di reato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La scoperta ha portato al sequestro di una quantità di droga ancora da quantificare.

I carabinieri della stazione di Meda hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente nel medesimo comune, colto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. L’operazione, iniziata con un controllo nelle zone sensibili del centro cittadino, ha portato alla scoperta di consistenti quantità di cocaina e hashish sia addosso al sospettato che nella sua abitazione a Seveso. Dalla sorveglianza urbana al sequestro domestico. Il monitoraggio delle aree critiche ha permesso ai militari di individuare un individuo dal comportamento sospetto nei pressi di un locale pubblico situato nel cuore di Meda. Durante il primo contatto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto sul soggetto 0,6 grammi di hashish, 0,7 grammi di cocaina e una somma di 375 euro, presunta ricavazione delle vendite illegali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meda, arrestato 42enne: scovata scorta di droga tra strada e casa

Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina

Notizie correlate

Leggi anche: Droga addosso e pure a casa: arrestato 42enne in Brianza

Leggi anche: Riso e cocaina: 42enne arrestato a Torino, in casa aveva un chilo di droga

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Droga addosso e pure a casa: arrestato 42enne in Brianza; Lo fermano per un controllo in centro e in casa ha quasi un etto di cocaina: arrestato 42enne; Droga addosso e pure a casa | arrestato 42enne in Brianza.

Droga addosso e pure a casa: arrestato 42enne in BrianzaL’attività è scaturita durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio delle aree sensibili, quando i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei ... ilgiorno.it

Meda, sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 42enne arrestato dai carabinieriNei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Meda hanno tratto in arresto, in ... msn.com

New Volley Brianza | Meda facebook