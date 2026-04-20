Tre giorni fuori dagli schemi tra spettacoli musica e partecipazione | a Corinaldo la ' Festa dei Folli'

Dal 24 al 26 aprile si svolge a Corinaldo la Festa dei Folli, un evento che da tredici anni richiama migliaia di persone nel borgo, riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia” e premiato con la Bandiera Arancione del Turing Club. Durante i tre giorni si alternano spettacoli, musica e momenti di partecipazione, offrendo un’occasione per vivere intensamente l’atmosfera del centro storico. La manifestazione coinvolge direttamente la comunità locale e i visitatori.

CORINALDO – Al via la Festa dei Folli, dal 24 al 26 aprile, un appuntamento che in tredici edizioni ha portato migliaia di partecipanti a Corinaldo, un evento capace di far scoprire e vivere intensamente uno dei “Borghi più belli d’Italia”, insignito anche della Bandiera Arancione del Turing Club.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Addio a Davide Riondino, artista fuori dagli schemi tra sarcasmo e musica: tutti in pista con MaracaiboÈ morto Davide Riondino: cosa rappresentava davvero La notizia è arrivata in modo semplice, quasi sommesso. Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliStriano – Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: A Bologna nasce Fuori Libro: tre giorni di editoria indipendente fuori dai circuiti; Alla scoperta degli sport mai provati, una tre giorni per gli studenti romani; I consumatori americani sono nel baratro. Chi li tirerà fuori?; Eventi del weekend 11 e 12 aprile 2026 a Roma per bambini dai 3 ai 13 anni. Bologna in tre giorni: dagli alloggi all’itinerarioSpazio anche per alcuni alberghi dove alloggiare: l'Hotel Corona d'Oro, I Portici, l'Hotel San Donato. Come si legge nell'articolo, poi: Poco fuori dal cento storico, nei pressi di porta Santo ... ilrestodelcarlino.it Tre giorni a Budapest con il mio cagnolino (con il treno diurno da Zurigo). Città meravigliosa, - facebook.com facebook