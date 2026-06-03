Foggia illumina il ricordo di Stefania Rago | una fiaccolata tra dolore amore e richiesta di giustizia

Notizia in breve

A Foggia si è svolta una fiaccolata in memoria di Stefania Rago, uccisa nella sua abitazione lo scorso aprile. Circa cento persone hanno partecipato, portando candele e mantenendo il silenzio. L’evento ha riunito la comunità per ricordare la vittima e chiedere giustizia. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, con un’atmosfera di dolore e solidarietà.