Foggia illumina il ricordo di Stefania Rago | una fiaccolata tra dolore amore e richiesta di giustizia
A Foggia si è svolta una fiaccolata in memoria di Stefania Rago, uccisa nella sua abitazione lo scorso aprile. Circa cento persone hanno partecipato, portando candele e mantenendo il silenzio. L’evento ha riunito la comunità per ricordare la vittima e chiedere giustizia. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, con un’atmosfera di dolore e solidarietà.
Questo pomeriggio Foggia si è fermata. Con una candela accesa tra le mani e il silenzio carico di emozione, un centinaio di persone ha partecipato alla fiaccolata organizzata in memoria di Stefania Rago, la donna uccisa lo scorso aprile nella sua abitazione. Un momento di raccoglimento che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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