I figli di Stefania Rago | Vogliamo giustizia per nostra madre

I figli di Stefania Rago hanno dichiarato di desiderare giustizia per la loro madre. La loro richiesta è stata espressa pubblicamente a Foggia, dove si trovano per sottolineare il loro impegno in questa causa. La famiglia si è riunita per chiedere risposte riguardo a quanto accaduto, mantenendo un atteggiamento di speranza e determinazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali.

FOGGIA – «Vogliamo giustizia per nostra madre». È una richiesta netta, senza ambiguità, quella che Jessica e Michael, figli di Stefania Rago, affidano ai loro legali dopo l’uccisione della donna, avvenuta il 23 aprile a Foggia. La vittima è stata colpita a morte dal marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata che avrebbe utilizzato la propria arma d’ordinanza. A farsi portavoce del dolore dei due giovani è l’avvocato Michele Sodrio, che insieme al collega Salvatore Ammirati li assiste: «Mi sono trovato davanti a due ragazzi distrutti dall’assassinio della madre per mano del loro stesso padre». I figli chiedono che venga fatta piena luce sulla vicenda e che sia inflitta «la giusta pena per un assassinio efferato», che potrebbe configurarsi come pluriaggravato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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