A Foggia, una donna di 46 anni è stata uccisa nel proprio domicilio dal marito. La famiglia ha riferito che la vittima voleva separarsi. Il padre della donna ha descritto la scena, parlando con dolore e con gli occhi lucidi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche di quanto successo.

Sguardo basso, occhi lucidi, parole spezzate dal dolore. Giuseppe Rago racconta così la morte della figlia Stefania, 46 anni, uccisa dal marito nella loro casa di Foggia. “Mia figlia voleva separarsi. Lo aveva deciso negli ultimi tempi e lo aveva detto a noi e anche a lui”. È un dettaglio che pesa, e che potrebbe aiutare a ricostruire il contesto dell’omicidio avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21, in un appartamento di via Salvemini, a pochi passi dallo stadio Zaccheria. A sparare è stato il marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata. Quattro colpi esplosi con la pistola di ordinanza, secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Foggia, uccisa dal marito: ‘Voleva separarsi”, il racconto del padre di Stefania Rago

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Panoramica sull’argomento

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