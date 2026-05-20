Veranda piscina e pergolati abusivi | scatta l’ordine di demolizione al Villaggio Mosè
Le autorità hanno emesso un ordine di demolizione relativo a diverse strutture abusive presso una proprietà situata nel quartiere Villaggio Mosè. L’intervento riguarda una veranda coperta in muratura di circa 38 metri quadrati, una piscina e un pergolato adibito a zona solarium di circa 14 metri quadrati. Le strutture sono state costruite senza le autorizzazioni previste, e il provvedimento prevede la rimozione delle opere non regolari. L’intera operazione si è resa necessaria a seguito di verifiche e controlli sul territorio.
Una veranda coperta, in muratura, di circa 38 metri quadrati. Una piscina, con pergolato ad uso solarium di 14 metri quadrati. Ed ancora due pergolati su una superficie di 255 metri quadrati. E ancora una piccola struttura adibita a barbecue, muri di recinzione prospicienti alla via e un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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