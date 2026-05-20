Veranda piscina e pergolati abusivi | scatta l’ordine di demolizione al Villaggio Mosè

Le autorità hanno emesso un ordine di demolizione relativo a diverse strutture abusive presso una proprietà situata nel quartiere Villaggio Mosè. L’intervento riguarda una veranda coperta in muratura di circa 38 metri quadrati, una piscina e un pergolato adibito a zona solarium di circa 14 metri quadrati. Le strutture sono state costruite senza le autorizzazioni previste, e il provvedimento prevede la rimozione delle opere non regolari. L’intera operazione si è resa necessaria a seguito di verifiche e controlli sul territorio.

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