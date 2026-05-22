Via Autonomia Siciliana un' area pedonale davanti al centro sportivo Borsellino

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata istituita un'area pedonale in via dell’Autonomia Siciliana, davanti al centro sportivo educativo Paolo Borsellino. La zona si estende nel tratto tra il civico 125 e il 125a. La modifica riguarda la regolamentazione del traffico in quella porzione di strada, che ora sarà riservata esclusivamente ai pedoni. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle strade limitrofe o alle modalità di accesso alla zona. La nuova area entrerà in vigore a breve.

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Un'area pedonale davanti al centro sportivo educativo Paolo Borsellino, in via dell'Autonomia Siciliana, nel tratto compreso tra il civico 125 e il 125a. È quanto stabilisce un'ordinanza del Comune, adottata sulla base di una deliberazione di giunta comunale del 24 aprile 2026, che formalizza la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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