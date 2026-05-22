Via Autonomia Siciliana un' area pedonale davanti al centro sportivo Borsellino

È stata istituita un'area pedonale in via dell’Autonomia Siciliana, davanti al centro sportivo educativo Paolo Borsellino. La zona si estende nel tratto tra il civico 125 e il 125a. La modifica riguarda la regolamentazione del traffico in quella porzione di strada, che ora sarà riservata esclusivamente ai pedoni. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle strade limitrofe o alle modalità di accesso alla zona. La nuova area entrerà in vigore a breve.

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