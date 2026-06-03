Il governo israeliano ha boicottato un film candidato agli Oscar, che racconta la restituzione di uno scafo a Gaza come gesto simbolico di pace. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti internazionali, ma non è stata supportata dall’esecutivo israeliano. La notizia arriva mentre si discute di iniziative di solidarietà in mare, con alcune navi che portano messaggi di pace alla Striscia.

“È un film eccezionale, non solo perché è un bel film, ma perché è stato candidato agli Oscar per Israele, ma il governo israeliano lo boicotta. Gli ha dato dei finanziamenti e ora glieli sta chiedendo indietro”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, a margine della proiezione da lui organizzata alla Camera dei Deputati del film israeliano ‘The Sea’. “Eppure è un film che dà lustro al paese, perché ha il coraggio di rappresentare l’apartheid per quello che è”, sottolinea l’onorevole, spiegando che “qui si racconta di un bambino che sogna di vedere il mare, che sta a un’ora di distanza da lui, ma gli viene impedito da delle leggi che impediscono, di fatto, ai palestinesi di vivere in libertà”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Flotilla, Carotenuto (M5S): "Mare che restituisce scafo a Gaza è messaggio di pace"

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