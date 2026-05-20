Un deputato del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che si trova in una situazione paragonabile a un rapimento mentre si trovava in acque internazionali, aggiungendo di essere stato portato a Gaza. Ha affermato che il suo obiettivo principale è fornire aiuti alla popolazione locale, senza entrare in dettagli su come siano stati condotti i suoi spostamenti. La sua testimonianza viene diffusa tramite un video, in cui si rivolge direttamente alle persone che lo stanno ascoltando.

"Ciao, sono Dario Carotenuto e, se stai guardando questo video, è perché le forze militari israeliane ci hanno rapito in acque internazionali. La nostra era una missione umanitaria, finalizzata a interrompere questo blocco illegale e cercare di portare a Gaza aiuti umanitari e parole di solidarietà. Non ci siamo riusciti, quindi, è ancora più importante che questo messaggio di pace arrivi a tutti e che il mondo sia informato di quanto sta accadendo in Palestina. È importante che voi diffondiate queste nostre denunce per tentare di fermare la guerra, i massacri e il genocidio in atto a Gaza". Il deputato pentastellato Dario Carotenuto, uno degli attivisti italiani della Global Flotilla, era a bordo di una delle poche imbarcazioni – circa una decina – sfuggite agli abbordaggi israeliani del 18 maggio e ancora dirette, ieri mattina, a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carotenuto, deputato M5s: "È come un rapimento. Portiamo solo aiuti a Gaza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Flotilla, si imbarcherà anche il deputato M5s Dario Carotenuto: sarà l’unico parlamentare a bordo

Leggi anche: Flotilla fermata da Israele, 29 italiani arrestati fra cui il deputato M5S Dario Carotenuto: "È successo"

Flotilla, Israele ha bloccato tutte le barche: tra i 29 italiani fermati anche l’inviato del Fatto Mantovani e il deputato M5s Carotenuto. I militari sparano: La Sirus è stata speronata x.com

Carotenuto, deputato M5s: È come un rapimento. Portiamo solo aiuti a GazaIl nostro dialogo con il parlamentare 5 Stelle, interrotto dall’arresto israeliano. La denuncia del Movimento: Abbiamo perso i contatti con il nostro militante. quotidiano.net

VIDEO| Flotilla, tra gli italiani fermati anche il deputato del M5S Dario Carotenuto: La nostra una missione umanitariaC'è anche il deputato del M5S Dario Carotenuto tra gli italiani fermati da Israele durante l'operazione contro le imbarcazioni Flotilla ... dire.it