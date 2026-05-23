Al corteo Usb di Roma, un deputato del M5s ha detto che da due anni si denuncia un genocidio a Gaza e che il governo non agisce. Ha aggiunto che un’umanità resistente si organizza con barconi, anche a vela, per opporsi alla situazione. La protesta si è concentrata sulla mancanza di interventi ufficiali e sulla volontà di contrastare le violenze.

Sono due anni che denunciamo un genocidio a Gaza e vediamo un governo che non fa niente. Di fronte a questa situazione è chiaro che arriva un'umanità che resiste, che non accetta tutto questo, che si organizza con dei barconi, anche a vela, e e e va lì per contrastare e per affrontare il mostro. Non solo lo affronta, ma lo sconfigge il mostro”. Così ha commentato il deputato del M5s Dario Carotenuto, intervenuto al corteo organizzato dall'Usb in Piazza dei Cinquecento, a Roma. Carotenuto ha ribadito che il M5s farà “di tutto fino a quando questo conflitto in Medio Oriente, che vede Davide contro Golia a parti invertite, non avrà fine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Israele? Il governo non fa niente per Gaza, ma c’è un’umanità che resiste per sconfiggere il mostro”: il deputato M5s Carotenuto al corteo Usb di Roma

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An advisor to Israeli Prime Minister says Iranians must seize their future, as plan B not an optio

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