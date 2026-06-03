La Juventus ha investito 47 milioni di euro in un acquisto che finora non ha dato i risultati sperati. Per rilanciare la squadra, il club sta valutando nuove strategie di mercato. L’allenatore, Spalletti, ha un piano in fase di sviluppo per migliorare la situazione. La società sta cercando di ottimizzare le risorse e di individuare eventuali opportunità di mercato per rafforzare la rosa. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La Juventus continua a cercare un esterno offensivo capace di cambiare passo alle partite. Un giocatore giovane, con margini di crescita ancora importanti, ma già abituato a palcoscenici di altissimo livello. Nelle ultime ore da Londra sono arrivate indiscrezioni che stanno facendo discutere parecchio: un talento offensivo acquistato appena un anno fa per una cifra enorme sarebbe già finito sulla lista dei possibili partenti del Chelsea. E tra i club che stanno monitorando la situazione ci sarebbe anche la Juventus. Il nome è quello di Alejandro Garnacho. L’argentino era arrivato a Stamford Bridge tra aspettative enormi. Il Chelsea aveva investito circa 40 milioni di sterline, una cifra che tradotta in euro supera i 47 milioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Flop da 47 milioni, alla Juve per il rilancio: Spalletti ha un piano

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RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti

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