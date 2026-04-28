Flop milioni e incognite Quanto ci è costata finora l' Umbria Film Commission e i piani per il rilancio

L’Umbria ha istituito una commissione dedicata alla promozione del suo patrimonio artistico, ambientale e delle tradizioni locali, con l’obiettivo di attirare produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie sia italiane che estere. Tuttavia, i risultati finora ottenuti sono stati definiti insoddisfacenti e le spese sostenute sono oggetto di analisi, mentre si continua a valutare l’efficacia del progetto e le sue implicazioni finanziarie.

Promuovere il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni dell’Umbria, cercando creando le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere. Con questi ambiziosi obiettivi nasceva, esattamente cinque anni fa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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