Un giocatore della Juventus è stato respinto dall’ex allenatore della nazionale, che ha deciso di non puntare su di lui. La società ha programmato di cederlo durante il prossimo mercato estivo, capitalizzando una plusvalenza di circa 20 milioni di euro. La situazione ha anche ripercussioni sulla partecipazione in Champions League, con l’allenatore che ha evidenziato le preoccupazioni riguardo alla qualificazione.

Il giocatore bianconero non ha convinto l’ex Ct della Nazionale: pronto l’addio nel mercato estivo La Champions torna in bilico per la Juventus ed è lo stesso Luciano Spalletti a lanciare l’allarme in casa bianconera. La Juve pronta a cedere Miretti (Ansa) – Calciomercato.it Locatelli e compagni non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro il già retrocesso Verona, permettendo alla Roma di riavvicinarsi minacciosamente al quarto posto. Il tecnico ha tirato le orecchie alla squadra dopo il fischio finale, con il redivivo Vlahovic a salvare la Juve dalla sconfitta. Il serbo e Zhegrova hanno scosso la ‘Vecchia Signora’ nel secondo tempo, mentre gli altri cambi di Spalletti non hanno lasciato il segno sul match.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bocciato da Spalletti e addio alla Juve: plusvalenza da 20 milioni | CM

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