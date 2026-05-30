Il presidente del Torino ha commentato il derby contro la Juventus, disputato alla fine della stagione. Ha affermato di aver vinto una sola volta contro i bianconeri e ha definito il pareggio come un risultato parzialmente favorevole. Le sue dichiarazioni sono state diffuse sui social dopo la pubblicazione dell’articolo di Tuttosport. Non sono stati forniti dettagli sulla partita o sui punteggi specifici.

2026-05-29 19:46:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del derby contro la Juventus che ha chiuso la stagione dei granata. Il patron granata ha parlato dal palco del Festival della Tv di Dogliani, intervistato da Mario Giordano, ed ecco cosa ha detto sull’ultima stracittadina terminata con la rimonta della formazione di Vanoli dopo il doppio vantaggio iniziale dei bianconeri di Spalletti. Le parole di Cairo. Questo il pensiero di Cairo: “L’obiettivo era vincere, a maggior ragione nel derby e per me che io ne ho vinto solo uno: eravamo sotto 2-0 e abbiamo pareggiato con qualche occasione per vincerla, è stato un regalo a metà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Cairo torna sul derby: “Con la Juve ho vinto solo una volta, il pari un regalo a metà”

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