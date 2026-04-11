Alessandro Cecchi Paone ha commentato pubblicamente alcuni aspetti della sua vita personale e professionale, menzionando incontri con figure pubbliche e rapporti con personaggi noti come un ex premier. Ha anche fatto riferimento a un episodio in cui si trovava insieme a un'altra persona in un contesto informale. Nel frattempo, si prepara a pubblicare un nuovo manuale dedicato all’intelligenza artificiale, intitolato “AI per...”.

Alessandro Cecchi Paone sta per uscire con un manuale sull’intelligenza artificiale, “ AI per tutti”, e si racconta al Corriere, premettendo di non avere mai lasciato la divulgazione: “(.) È vero che La macchina del tempo, trasmissione che ho condotto per dodici anni, non c’è più, ma io ho continuato a collaborare con università e centri di ricerca e vado regolarmente ospite in tv a parlare di vaccini.”. “Se Pannella si invaghì di me? Penso di sì”. La chiacchierata è un’occasione per ripercorrere il passato, a partire dal debutto in tv “cinquant’anni fa. Era il 1976, avevo quindici anni. Però da cinque ero già iscritto al WWF Italia e Fulco Pratesi mi aveva assegnato la guida del gruppo giovanile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pennella? Penso si fosse invaghito di me. Con Berlusconi inseparabili, una volta ad Arcore facemmo una riunione correndo. Una persona che ammiro? Mario Draghi”: così Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone: «Penso che Pannella si invaghì di me. Vorrei diventare padre»Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, tornando a parlare del suo rapporto con Marco Pannella.

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