Flavio Cobolli ha vinto contro Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Dopo il match, ha dichiarato di essere andato in bagno a riflettere e di voler continuare a lottare. La partita si è conclusa con Cobolli che ha rimontato dopo aver perso il primo set. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che ha mostrato determinazione nel corso del match.

Flavio Cobolli ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera, il tennista romano è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in un torneo dello Slam e venerdì 5 giugno affronterà il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (quarto di finale in programma stasera), con il sogno di meritarsi l’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli ha espresso tutta la propria soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate a caldo in campo al termine dell’incontro: “ L’ho detto a ogni partita e parto così: merci a tous, sono superstizioso e lo ridico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli non si ferma: “Sono andato in bagno a riflettere. Devo continuare a lottare”

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