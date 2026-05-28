flavio cobolli non concede nulla a wu e avanza al sedicesimi del roland garros

Flavio Cobolli non concede nulla e vola al terzo turno del Roland Garros 2026. Nessun problema per il tennista romano, che supera il cinese Wu Yibing in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e nove minuti di gioco. Una prestazione sicuramente positiva per la testa di serie numero dieci, che punta ad accedere per la prima volta in carriera alla seconda settimana dello Slam parigino. Adesso Cobolli affronterà il vincente del match tra l’americano Learner Tien e l’argentino Facundo Diaz Acosta e con entrambi parte favorito nel pronostico. Sono sette gli ace messi a referto da Cobolli, che ha commesso anche quattro doppi falli. Alla fine Flavio ha vinto l’82% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 54% dell’asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli Reflects on Emotional Tribute and Hard-Fought Win | Madrid 2026

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