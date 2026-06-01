Flavio Cobolli ha eliminato Zachary Svajda al Roland Garros con un punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5). Dopo questa vittoria, guadagna diverse posizioni nel ranking e si avvicina alla top 10. Se continuerà a vincere, potrebbe salire ancora di più, avvicinandosi a una posizione storica. La partita è durata 3 ore e 19 minuti.

Flavio Cobolli continua la sua straordinaria avventura a Parigi. L’azzurro ha superato l’americano Zachary Svajda, numero 85 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5) dopo 3 ore e 19 minuti di gioco. Un match che avrebbe potuto complicarsi per il tennista romano, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel quarto set. Cobolli, infatti, si era costruito una situazione estremamente favorevole, portandosi avanti di un doppio break fino al 5-1. La tensione, però, ha inciso negativamente sul suo rendimento e il romano ha finito per dilapidare il vantaggio accumulato. Nel tie-break decisivo, tuttavia, è riuscito a ritrovare lucidità e qualità, chiudendo l’incontro in quattro set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli alle porte della top10! Quante posizioni guadagna al Roland Garros e dove può arrivare se vincesse ancora

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Flavio adesso ricorda che il destino dell'Italia è nelle tue mani, il nemico è alle porte, la fine è incombente (bisogna metterlo in modalità Davis) #Cobolli x.com

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