Fiumicino vigilante accoltellato nel cantiere del vecchio Faro | Area fuori controllo

Un vigilante è stato accoltellato da due uomini nel cantiere del vecchio Faro di Fiumicino. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, in un’area che, secondo le forze dell’ordine, si trova in condizioni di totale degrado e senza controlli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Fiumicino, 3 giugno 2026 – Un vigilante è stato aggredito e accoltellato da due uomini nei pressi del vecchio Faro di Fiumicino. La vittima è uno degli addetti alla vigilanza che operano nell’area recintata e interdetta al transito, dove potrebbe essere realizzato il futuro porto turistico crocieristico. L’uomo è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul caso indaga la polizia. Aggressione al vecchio Faro di Fiumicino. L’episodio risale a sabato scorso, intorno alle 23.30, ma si è appreso solo ora. Secondo quanto ricostruito, due uomini si sarebbero introdotti abusivamente nell’area interdetta, armati di coltello, e avrebbero colpito il guardiano per ragioni ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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