Fiumicino Tavoli del Porto chiede la rimozione del muro al Vecchio Faro

A Fiumicino, i rappresentanti dei Tavoli del Porto hanno scritto una lettera alla proprietà della Fiumicino Waterfront, chiedendo la rimozione di un muro in cemento situato sulla spiaggia vicino al Vecchio Faro. La richiesta è stata inoltrata ieri e riguarda l’eliminazione di questa barriera che, secondo quanto dichiarato, limita l’accesso e l’uso della spiaggia pubblica. La questione è ora al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – “Abbiamo inviato ieri una lettera ufficiale alla Fiumicino Waterfront per sollecitare la rimozione del muro in cemento posto sulla spiaggia presso il Vecchio Faro. L’opera, presentata come temporanea per esigenze di cantiere, non ha più alcuna giustificazione tecnica o di sicurezza, dato l’imminente termine dei lavori di manutenzione”. Ne dà notizia il comitato Tavoli del Porto. “Il muro è una ferita identitaria a pochi metri dalla battigia”, dichiara il Comitato. “La barriera va rimossa subito per restituire ai cittadini la visuale e la piena fruibilità dell’area”. L’episodio del Faro è però solo il simbolo di una gestione del territorio che esclude sistematicamente il dibattito pubblico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Porto crocieristico di Fiumicino, allarme sicurezza nell’area del Vecchio Faro Fiumicino, i Tavoli del Porto: “Non accettiamo mistificazioni sulla trasparenza”Fiumicino, 30 marzo 2026 – “La Rete Tavoli del Porto prende atto delle gravi affermazioni diffuse dall’Amministrazione comunale di Fiumicino in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Faro e porto, monta la protesta del Comitato Tavoli del Porto: Basta decisioni senza confronto; Festa della Liberazione, deposizione corone. Fiumicino, 400 in corteo contro il porto crocieristico: «Ancora inserito nel decreto Giubileo, Gualtieri dica no»«Un porto sulla foce del Tevere non si può fare»: domenica mattina, percorrendo le vie principali di Fiumicino, circa 400 hanno dato vita a un corteo di protesta contro il progetto del porto turistico ... roma.corriere.it Il progetto del porto di Fiumicino per le navi da crociera: una storia di illegalitàLa spiaggia di Fiumicino in cui – nella notte tra il 3 e il 4 marzo scorso – è stato eretto un muro di 500 metri, si trova dentro una concessione demaniale rilasciata nel 2010 per fare un porto ... ilfattoquotidiano.it Il cielo si accende, il porto si ferma. Esiste un momento, al Ristorante Europa, in cui il tempo sembra sospeso. È quando il sole saluta Pozzuoli, tuffandosi nel mare proprio davanti ai nostri tavoli. Un calice di vino, il profumo della nostra cucina e i colori - facebook.com facebook