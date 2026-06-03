Fiumicino studenti in piazza | torna il flash mob Facciamo Pace?!
A Fiumicino, studenti di diverse età hanno partecipato a un flash mob chiamato “Facciamo Pace?!”. Il raduno si è svolto in piazza, coinvolgendo bambini, adolescenti e giovani che si sono riuniti per manifestare contro le guerre e promuovere un messaggio di pace. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno sfilato e si sono esibite in momenti di aggregazione pubblica.
Fiumicino, 3 giugno 2026 – Bambini, ragazzi e giovani insieme per chiedere la fine delle guerre e dare voce a chi invoca la pace. Venerdì 5 giugno 2026, a Fiumicino, torna il flash mob “Facciamo Pace?!”, promosso dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio, con la collaborazione delle scuole medie del territorio. L’appuntamento è alle 10.30 in piazza G.B. Grassi. La manifestazione partirà poco prima, alle 10.10, da via dell’Ippocampo 41, con i cortei degli studenti diretti verso la piazza. Siamo alla terza edizione della manifestazione e flash mob contro la violenza e le guerre. Protagonisti saranno i ragazzi delle scuole secondarie di Fiumicino, uniti per lanciare un messaggio semplice e forte: costruire pace, dialogo e convivenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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