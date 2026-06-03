Fiumicino studenti in piazza | torna il flash mob Facciamo Pace?!

Notizia in breve

A Fiumicino, studenti di diverse età hanno partecipato a un flash mob chiamato “Facciamo Pace?!”. Il raduno si è svolto in piazza, coinvolgendo bambini, adolescenti e giovani che si sono riuniti per manifestare contro le guerre e promuovere un messaggio di pace. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno sfilato e si sono esibite in momenti di aggregazione pubblica.