Diritto all’istruzione e cultura della pace | flash-mob di tutti gli studenti dell' Ic De Simone

SAN PIETRO VERNOTICO - Un intero anno scolastico dedicato a un obiettivo fondamentale per il futuro del pianeta: il diritto all’istruzione di qualità per tutti. L’Istituto comprensivo “Ruggero De Simone” di San Pietro Vernotico, con la dirigente Loreta Chirizzi, ha scelto di lavorare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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