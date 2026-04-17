Trieste 100 giovani riprendono la piazza | flash mob per la pace

Oggi a Trieste, circa cento giovani si sono riuniti nel pomeriggio in piazza Perugino per partecipare a un flash mob dedicato alla pace. Durante l’evento, diverse comunità religiose e famiglie si sono ritrovate insieme, creando un momento di incontro e condivisione nel centro della città. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno portato messaggi e simboli legati alla richiesta di pace.

Un centinaio di giovani si è radunato nel pomeriggio di oggi a Trieste per un flash mob dedicato alla pace, trasformando piazza Perugino in un luogo di incontro tra diverse comunità religiose e famiglie. L’iniziativa, che rientra nella rassegna delle Piazze di Pace organizzata dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali, ha la partecipazione di Mons. Enrico Trevisi e del presidente della Comunità islamica locale, Akram Omar. Il significato profondo di un incontro in piazza Perugino. La scelta del luogo non è stata casuale, poiché l’area di piazza Perugino è stata spesso teatro di episodi legati alla microcriminalità e alla criminalità negli anni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, 100 giovani riprendono la piazza: flash mob per la pace Notizie correlate Cardano, flash mob di donne: fili colorati per tessere la paceDomani pomeriggio, domenica 12 aprile, la piazza Mazzini di Cardano al Campo diventerà il palcoscenico di un’azione collettiva che vede protagonista... Flash-mob per la parità di genere. In quaranta a manifestare in piazzaOltre quaranta persone ieri mattina si sono riunite in piazza XX Settembre per partecipare al flash mob organizzato da Filcams Cgil per...