Trieste 100 giovani riprendono la piazza | flash mob per la pace

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Trieste, circa cento giovani si sono riuniti nel pomeriggio in piazza Perugino per partecipare a un flash mob dedicato alla pace. Durante l’evento, diverse comunità religiose e famiglie si sono ritrovate insieme, creando un momento di incontro e condivisione nel centro della città. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ragazzi che hanno portato messaggi e simboli legati alla richiesta di pace.

Un centinaio di giovani si è radunato nel pomeriggio di oggi a Trieste per un flash mob dedicato alla pace, trasformando piazza Perugino in un luogo di incontro tra diverse comunità religiose e famiglie. L’iniziativa, che rientra nella rassegna delle Piazze di Pace organizzata dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali, ha la partecipazione di Mons. Enrico Trevisi e del presidente della Comunità islamica locale, Akram Omar. Il significato profondo di un incontro in piazza Perugino. La scelta del luogo non è stata casuale, poiché l’area di piazza Perugino è stata spesso teatro di episodi legati alla microcriminalità e alla criminalità negli anni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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