Fiumicino nuovo piano per recuperare i crediti del Comune | cosa cambia
Il Comune di Fiumicino ha approvato il “Fiumicino Efficiency Plan”, un nuovo piano per migliorare la riscossione dei crediti pubblici. L’obiettivo è ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e ottimizzare la gestione dei crediti. La misura prevede interventi per aumentare l’efficacia delle azioni di recupero e migliorare la performance complessiva dell’Ente in materia di riscossione. La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale.
Fiumicino, 3 giugno 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il “Fiumicino Efficiency Plan”, il nuovo modello di gestione del credito pubblico finalizzato a migliorare la capacità di riscossione dell’Ente e a ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cosiddetto FCDE. Il provvedimento, approvato con deliberazione n. 116 del 27 maggio 2026, punta a rendere più efficiente il recupero delle entrate comunali, intervenendo sui tempi di accertamento, sulla riscossione e sulla gestione dei residui attivi. Fiumicino Efficiency Plan, l’obiettivo del Comune. Il piano nasce dalla necessità di rafforzare gli equilibri di bilancio e migliorare la qualità dei crediti dell’Ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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