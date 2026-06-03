Fiumicino nuovo piano per recuperare i crediti del Comune | cosa cambia

Notizia in breve

Il Comune di Fiumicino ha approvato il “Fiumicino Efficiency Plan”, un nuovo piano per migliorare la riscossione dei crediti pubblici. L’obiettivo è ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e ottimizzare la gestione dei crediti. La misura prevede interventi per aumentare l’efficacia delle azioni di recupero e migliorare la performance complessiva dell’Ente in materia di riscossione. La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale.